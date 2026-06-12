Διαβάστε τις εξελίξεις σχετικά με την παρουσία του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

O Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα δύσκολο καλοκαίρι, καθώς εκτός από την αμεσότητα και την επιτυχία στις μεταγραφές, θα κληθεί να μειώσει τον αριθμό του ρόστερ από τους ποδοσφαιριστές που σε πρώτη φάση δεν υπολογίζονται από τον Γιάκομπ Νίστρουπ.

Φίλιπ Τζούρισιτς, Γιάννης Κώτσιρας έφυγαν μιας και τα συμβόλαιά τους δεν ανανεώθηκαν, οι δανεισμοί των Αλμπάν Λαφόν, Χάβι Ερνάντεθ και Ρενάτο Σάντσες δεν θα συνεχιστούν ενώ μόνο η περίπτωση του Λούκα Τσάβες είναι ανοιχτή προς παραμονή.

Εκτός από τις... γνωστές περιπτώσεις, δηλαδή εκείνες των Τόνι Βιλένα και Τιν Γεντβάι, ο Δανός προπονητής δεν υπολογίζει στα βασικά του πλάνα ούτε τον Τάσο Μπακασέτα.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος ενημερώθηκε για αυτή την εξέλιξη και επί της ουσίας βρίσκεται κοντά στη πόρτα της εξόδου από το Τριφύλλι.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να συζητήσει κάθε πρόταση για την παραχώρηση του έμπειρου μέσου μέσα στο καλοκαίρι και αυτό που μένει να δούμε είναι το αν θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ή αν θα δημιουργηθεί ένα δεύτερο γκρουπ, το οποίο θα παραμείνει στην Αθήνα.

Απόφαση που θα ληφθεί από τον προπονητή.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σχετική αναφορά που είχε γίνει στην εκπομπή των «Galacticos» την Πέμπτη 11 Ιουνίου στο QNA.