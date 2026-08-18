Παναιτωλικός: Με απουσίες κόντρα στην Καλαμάτα
Τον πρώτο επίσημο αγώνα για τη σεζόν 2026-27 δίνει αύριο Τετάρτη η ομάδα του Παναιτωλκού, που αντιμετωπίζει στην Καλλιθέα την Καλαμάτα για το Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός θα είναι οι τραυματίες Μπάσι, Οπόκου, Νακάμπα, Εράκοβιτς και Σμυρλής. Στην αποστολή συμμετέχουν οι εξής ποδοσφαιριστές: Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εστεμπάν, Γκοτζάι, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Στάγιτς και Ξενόπουλος.
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