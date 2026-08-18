Η Καλαμάτα ανακοίνωσε πως θα υπάρχουν λεωφορεία τα οποία θα μεταφέρουν μερίδα φιλάθλων της στο «Θ.Κολοκοτρώνης», όπου θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι της για τη νέα σεζόν στη Super League.

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στη Super League απέναντι στον Άρη (22/8,20:00), με την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα να παίζει το πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι μακριά από το «σπίτι» της.

Η Μαύρη Θύελλα θα υποδεχθεί τους Θεσσαλονικιούς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», καθώς ο Αστέρας AKTOR τής έχει παραχωρήσει το γήπεδό του για την πρώτη «στροφή» του φετινού πρωταθλήματος.

Αυτή η εξέλιξη δυσχεραίνει αυτομάτως τη μετακίνηση των φιλάθλων, ωστόσο με πρωτοβουλία του μεγαλομετόχου της, Γιώργου Πρασσά, η Καλαμάτα θα μπορέσει να έχει στο πλευρό της μια μεγάλη μερίδα από τον κόσμο της. Όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ, θα υπάρχουν πούλμαν που θα οδηγήσουν τους φιλάθλους από τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα στο γήπεδο της Τρίπολης και μάλιστα δωρεάν.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η νέα σεζόν ξεκινά και η Μαύρη Θύελλα είναι έτοιμη να μπει στη μάχη της Stoiximan Super League!

Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 20:00, η ομάδα μας κάνει πρεμιέρα απέναντι στον Άρη και αυτή τη φορά η μεγάλη στιγμή είναι… λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι μας!

Η Καλαμάτα επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια και στην πρεμιέρα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί! Να γεμίσουμε τις εξέδρες, στηρίζοντας την αγαπημένη μας ομάδα με πάθος, φωνή και τα χρώματα της Μαύρης Θύελλας. Είναι χρέος μας να δείξουμε από την πρώτη αγωνιστική τη δυναμική που έχει η Καλαμάτα και ο κόσμος της!

Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των φιλάθλων μας, με πρωτοβουλία του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργου Πρασσά, θα διατεθούν πούλμαν, τα οποία θα μεταφέρουν δωρεάν μερίδα του κόσμου μας στην έδρα του αγώνα.

Για την εξασφάλιση θέσης στα πούλμαν, θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με το Πρακτορείο Kalamata Travel μέσω τηλεφώνου (2721020700) ή μέσω email ([email protected]). Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στα πούλμαν η κατοχή εισιτηρίου για τον αγώνα.

Η πρεμιέρα είναι δική μας υπόθεση!

Όλοι μαζί, δίπλα στη Μαύρη Θύελλα!

Όλοι εκεί! Για την Καλαμάτα, για την ομάδα, για την πόλη μας!

ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΝΤΟΥ!»