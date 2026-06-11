Ο δανεισμός του Στέφαν Μίτροβιτς στον Αστέρα AKTOR ολοκληρώθηκε και η Ελλάς Βερόνα τον παραχώρησε στην Βοϊβοντίνα.

Σύντομο ήταν το πέρασμα του Στέφαν Μίτροβιτς από την Τρίπολη και τον Αστέρα ΑΚΤΟR. Ο Σέρβος εξτρέμ αποκτήθηκε από τους Αρκάδες κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο με δανεισμό από την Ελλάς Βερόνα, όμως δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα και δεν ήταν στις βασικές επιλογές του Γιώργου Αντωνόπουλου στην επιτυχημένη «επιχείρηση» παραμονής.

Ο 23χρονος ακραίος επιθετικός δεν θα συνεχίσει στα μέρη μας, καθώς βρήκε ήδη την νέα του ομάδα, αφού η Βοϊβοντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του, επίσης με μορφή δανεισμού από το κλαμπ της Serie A.

Στο διάστημα παραμονής του στην Τρίπολης μέτρησε 8 εμφανίσεις με τα κιτρινομπλέ, δίχως γκολ ή ασίστ.