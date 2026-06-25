Ο Αστέρας Τρίπολης έχει επιλέξει τον Δημήτρη Μαυρογενίδη ως επικεφαλής των ακαδημιών του.

Ο Δημήτρης Μαυρογενίδης είναι κοντά στο να αναλάβει την τεχνική διεύθυνση όλων των ακαδημιών του Αστέρα AKTOR, καθώς είναι ο εκλεκτός της διοίκησης για τη συγκεκριμένη θέση.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ριζικών αλλαγών που πραγματοποιεί η ΠΑΕ μετά την ολοκλήρωση της περασμένης σεζόν. Οι διοικούντες τον σύλλογο αναζητούσαν εδώ κι αρκετό καιρό το κατάλληλο άτομο για τον ρόλο αυτό, εξετάζοντας πολλές περιπτώσεις.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής, γνωστός από το πέρασμά του από τον Άρη, τον Ολυμπιακό και τον Ηρακλή, ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Θρασύβουλο. Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» μάλιστα πανηγύρισε την κατάκτηση οκτώ πρωταθλημάτων και δύο Κυπέλλων Ελλάδας. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του πορείας, εργάστηκε στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού από όπου αποχώρησε πριν από περίπου έναν χρόνο.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως εντός των επόμενων ημερών και να λάβει επίσημη μορφή η συμφωνία τους.