Ο Χερόνιμο Μπαράλες αναμένεται να γίνει ξανά κάτοικος Τρίπολης, καθώς είναι κοντά στο να αναλάβει διοικητικό πόστο στον Αστέρα AKTOR.

Ο Σάββας Τσαμπούρης ήταν η πρώτη κίνηση - μήνυμα του Αστέρα AKTOR ενόψει της επόμενης ημέρας του κλαμπ, η οποία θα έχει πολλές αλλαγές. Οι Αρκάδες έβαλαν στις τάξεις τους ένα στέλεχος με απόλυτα επιτυχημένη πορεία στον ΟΦΗ, το οποίο έχει τιμήσει ως ποδοσφαιριστής την κιτρινομπλέ φανέλα και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ακόμα ένας πρώην παίκτης που έχει συνδέσει το όνομα του με τον σύλλογο αναμένεται να γίνει εκ νέου κάτοικος Τρίπολης. Ο λόγος για τον Χερόνιμο Μπαράλες.

Η διοίκηση του κλαμπ κινείται για την ενίσχυση του οργανογράμματος και ο «Χέρο» είναι μια περίπτωση που πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Εκτός από το γεγονός πως ξέρει άριστα πρόσωπα και καταστάσεις εντός της ομάδας, διαθέτει την εμπειρία και την ηγετική προσωπικότητα που χρειάζονται τα αποδυτήρια του συλλόγου.

Ο Αργεντινός έχει γράψει ιστορία με το αστέρι στο στήθος, αφού πρόκειται για τον πρώτο σκόρερ της ομάδας σε επαγγελματικό επίπεδο, έχοντας 59 γκολ σε 195 εμφανίσεις στα έξι χρόνια που αγωνίστηκε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο Μπαράλες αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο πριν από ένα χρόνο, με τελευταίο σταθμό της καριέρας του την Καλαμάτα, και πλέον θα αναλάβει διοικητικό πόστο στο κλαμπ, ως Team Manager. Αξιοσημείωτο πως ανάλογη θέση είχε την περασμένη χρονιά στην Καρταχένα, από την οποία αποχώρησε την Τετάρτη (3/6).

Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, ο Αργεντινός αποχώρησε από την μέχρι πρότινος ομάδα του ώστε να γίνει μέλος ενός νέου ποδοσφαιρικού project κι αυτό είναι ο Αστέρας AKTOR.