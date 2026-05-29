Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα παραμείνει στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, με τους Αρκάδες να ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα κόουτς.

Όπως διαβάσατε πρώτοι στο Gazzetta, ο Αστέρας AKTOR θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στη Super League μαζί με τον Γιώργο Αντωνόπουλο.

Ο 45χρονος τεχνικός απέσπασε τα καλύτερα σχόλια για τις εμφανίσεις της ομάδας στα play outs της διοργάνωσης, με τους Αρκάδες να καταφέρνουν να παραμείνουν στην κατηγορία έχοντας μόλις μια ήττα στα 10 αυτά ματς.

Η ομάδα με τη σημερινή ανακοίνωσή της επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος στο σύντομο σχόλιό του ευχαρίστησε τον κόσμο και τους ιδιοκτήτες του συλλόγου για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος τους.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας μας, Γιώργο Αντωνόπουλο.

Προπονητής της πρώτης ομάδας του ASTERAS AKTOR θα είναι και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Με εμπιστοσύνη στο έργο του καθώς και αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στην ιδιαίτερα κρίσιμη και δύσκολη προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, συνεχίζουμε μαζί για την επίτευξη σημαντικών αγωνιστικών στόχων, με μεθοδικότητα και οργάνωση για την επόμενη μέρα του συλλόγου.

ΔΗΛΩΣΗ

"Η εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών της ομάδας, των ανθρώπων της διοίκησης, του οργανισμού ΑΣΤΕΡΑΣ και των φιλάθλων της ομάδας, με γεμίζει αυτοπεποίθηση, ευγνωμοσύνη, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Μας περιμένει σκληρή δουλειά, με μεγάλη συγκέντρωση και υπευθυνότητα. Αυτή είναι και η δέσμευσή μας στους φιλάθλους του ΑΣΤΕΡΑ, που όλο αυτό το διάστημα μάς στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις"».