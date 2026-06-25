Νικολάου: Αστέρας Aktor - Κοντά στην απόκτησή του οι Αρκάδες
Ο Δημήτρης Νικολάου έπειτα από επτά χρόνια στην Ιταλία ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα Aktor.
Ο 27χρονος (13/8/98) αριστεροπόδαρος στόπερ, με ύψος 1,88 είναι μία ανάσα από τους Αρκάδες, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα ντι Μάρτζιο.
Ο Νικολάου ανήκει στην Παλέρμο έως το 2028, αλλά τη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε δανεικός στη Μπάρι και μέτρησε 26 ματς και 1 ασίστ. Ο Έλληνας αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία του Ολυμπιακού και στην πρώτη ομάδα μέτρησε 26 αγώνες και 2 γκολ. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιταλία και πλην της Μπάρι, αγωνίστηκε στις Σπέτσια (112 παιχνίδια με 2 γκολ και 1 ασίστ), Έμπολι (52 αγώνες), Παλέρμο (30 αγώνες κι 1 γκολ).
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«Ο Δημήτριος Νικολάου της Παλέρμο είναι κοντά στην πώληση στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Έλληνας αμυντικός αγωνίστηκε για την Μπάρι την περασμένη σεζόν, πραγματοποιώντας 26 εμφανίσεις», έγραψε ο Ντι Μάρτζιο για τον έμπειρο παίκτη που θα γυρίσει στην Ελλάδα μετά την αποχώρηση του από τους Πειραιώτες το καλοκαίρι του 2019.
.@Palermofficial, Dimitrios Nikolaou verso la cessione all'Asteras Tripolishttps://t.co/09cIDYx3pv— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 25, 2026
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