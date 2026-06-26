Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες στον Αστέρα AKTOR, ο οποίος θα λάβει τον ρόλο του Team Manager.

Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες στον Αστέρα AKTOR στον ρόλο του Team Manager, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta από τις 4 Ιουνίου.

Ο Αργεντίνος κρέμασε τα παπούτσια του το περασμένο καλοκαίρι με την Καλαμάτα να αποτελεί τελευταίο σταθμό του και στα 39 του ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, επιστρέφοντας στην ομάδα όπου έμεινε για συνολικά έξι χρόνια μέσα από δύο διαφορετικές θητείες (2013-15 και 2019-23), πετυχαίνοντας συνολικά 59 γκολ και 8 ασίστ σε 195 ματς.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Jeronimo Barrales, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Team Manager στην ομάδα μας.

Ο Jeronimo Barrales επιστρέφει στον ASTERAS AKTOR έχοντας πλέον νέο ρόλο στην ομάδα μας. Την περσινή χρονιά είχε διοικητικό πόστο, του Sport Director και του Team Manager, στην ισπανική ομάδα Cartagena FC.

Ο Barrales ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους με τη φανέλα της ομάδας μας και συνολικά έξι χρόνια, από το 2013 έως το 2015 και από το 2019 έως το 2023. Με 59 γκολ σε 195 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη είναι ο πρώτος σκόρερ την ιστορία του ASTERAS AKTOR στις επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά και πρώτος σκόρερ της ομάδας μας στα 19 χρόνια παρουσίας στην Super League.

Καλωσορίζουμε τον Jeronimo Barrales και πάλι στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

ΔΗΛΩΣΗ:

"Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στο σπίτι μου. Έτσι αισθάνομαι τον ΑΣΤΕΡΑ, μία ομάδα με την οποία ως ποδοσφαιριστής έζησα πολύ όμορφες στιγμές και σε μια πόλη που αγάπησα, αλλά και κέρδισα αναγνώριση και ένιωσα επίσης μεγάλη αγάπη. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί στον οργανισμό του ΑΣΤΕΡΑ για να καταφέρουμε επιτυχίες σε μια ομάδα που έχει σπουδαία δυναμική".»