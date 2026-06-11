Ολυμπιακός: «Για Πιρόλα ζητάει 20 εκατ. ευρώ»
Η Μπολόνια έχει στη λίστα της τον Λορέντσο Πιρόλα, αλλά σύμφωνα με τους Ιταλούς, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και σε άλλες λύσεις, διότι κρίνει υπερβολικές τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού.
Στα δημοσιεύματα τονίζεται ότι οι Πειραιώτες θέλουν 20 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσουν τον 24χρονο (20/2/04) Ιταλό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το 2028. Ο Πιρόλα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 33 συμμετοχές κι 1 γκολ, ενώ συνολικά με τους ερυθρόλευκους μετράει 66 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.
Αναλυτικά το ρεπορτάζ των Ιταλών: «Η Μπολόνια εξετάζει την περίπτωση του Πιρόλα, αλλά οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού φρενάρουν τα πάντα. Η Μπολόνια εργάζεται για την ενίσχυση της άμυνας. Ένα από τα ονόματα που συζητήθηκαν εσωτερικά είναι αυτό του Λορέντσο Πιρόλα, τον οποίο παρακολουθούν στενά και τον έχουν δει σε αρκετές φορές από κοντά στους αγώνες του Ολυμπιακού στο Europa League.
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Το εμπόδιο είναι η αποτίμηση του ελληνικού συλλόγου: 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται υπερβολικό κι εκτός δεδομένων της αγοράς. Ανάμεσα σε άλλα προφίλ που αξιολογήθηκαν, ο Βιέρι προτάθηκε, αλλά το κόστος του θεωρείται πολύ υψηλό, ενώ ο Μπονίνι εξετάστηκε τον Μάιο».
𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗣𝗕: Bologna, idea Pirola ma le richieste dell'Olympiakos frenano tutto.— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) June 10, 2026
Il Bologna lavora sulla difesa in vista dell'estate. Uno dei nomi discussi internamente è quello di Lorenzo Pirola, seguito con attenzione e visionato più volte dal vivo nelle partite di Europa… pic.twitter.com/y4qZIlRBt8
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