Ολυμπιακός: Μια γυναίκα μπορεί, να χαλάσει μία μεταγραφή!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το ναυάγιο μίας μεταγραφής του Ολυμπιακού.

Μπορεί να πέρασε λίγο στα ψιλά, αλλά κανονικά προκαλεί έκπληξη που χάλασε η μεταγραφή του Ουνάϊ Λόπεθ στον Ολυμπιακό.

Τα δεδομένα έμοιαζαν απλά: Ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε τη μεταγραφή του Ουνάϊ…Ο Ουνάϊ είναι ελεύθερος…Ο Ουνάϊ δεν είχε απαιτήσει κάποιο υπερβολικά υψηλό συμβόλαιο…Ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ είναι κι ο μάνατζερ του Ουνάϊ…Ο μάνατζερ και του Βαλβέρδε, με τον οποίο ο Ολυμπιακός γνωρίζεται χρόνια κι έχει συνεργαστεί με επιτυχία…

Με όλα αυτά μαζί, έδειχνε σχεδόν αδύνατο να μη γίνει η μεταγραφή. Αυτό είχαμε καταλάβει όλοι κι από τις επαφές του Ολυμπιακού με τον κοινό τους ατζέντη. Και όμως δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και ούτε θα γίνει, αφού θα μείνει στη Ράγιο. Ποιος ήταν ο λόγος;

Οι φήμες στην Ισπανία λένε ότι ο Ουνάϊ ήταν αυτός που έκανε ουσιαστικά πίσω. Γιατί; Λόγω επιθυμίας της γυναίκας του! Η σύντροφος του Βάσκου άσου ήθελε να μείνει η οικογένεια στη Μαδρίτη για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικούς, καθώς η ίδια έχει εκεί μία επιχείρηση την οποία δεν ήθελε να αφήσει πίσω.

Ο Ουνάϊ, καταλήγουν οι σχετικές φήμες, σεβόμενος την επιθυμία της συντρόφου του μετέφερε στον Ολυμπιακό ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της κατ΄ αρχήν συμφωνίας που είχαν οι δύο πλευρές. Κάπως έτσι ο παίκτης θα συνεχίσει στη Ράγιο ώστε να είναι όλοι στην οικογένεια ευχαριστημένοι.

Στον Ολυμπιακό, από την πλευρά τους, εξέλαβαν την όλη εξέλιξη βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο και ως μία πιθανή ευκαιρία για απόκτηση ενός ακόμη πιο καλού κεντρικού χαφ (Νο 8), που θα δώσει μεγαλύτερη δυναμική στην ομάδα από τον Βάσκο άσο.

Γνώμη μου είναι ότι ο Ουνάϊ είναι ένας καλός κεντρικός χαφ, εξ ου άλλωστε και παίζει τόσα χρόνια με τόσες συμμετοχές στην Α΄ κατηγορία της Ισπανίας. Όμως, ίσως ο Ολυμπιακός χρειάζεται κάτι ακόμη πιο ποιοτικό σε αυτή τη θέση.

Το θέμα βέβαια είναι να το βρει.

Άσχετο:

Ο Χοσέ Ιγκνάθιο Ναβάρο ανέλαβε νέος αθλητικός διευθυντής της Σεβίλλης, με τα περιορισμένα πλέον οικονομικά μέσα. Για όποιον δεν τον θυμάται, πρόκειται για το δεξί χέρι του Αντόνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό. Και στη συνέχεια στη Σεβίλλη, από την οποία έφυγε ο Κορδόν, αλλά έμεινε τώρα ο Ναβάρο. Το όνομα του είχε ακουστεί και το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και πριν λίγο καιρό για επιστροφή του στον Ολυμπιακό, χωρίς όμως ποτέ να γίνει τίποτα ουσιαστικό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η λογική λέει ότι αν ο Γιαννούλης υπογράψει στον ΠΑΟΚ πιθανότατα χρησιμοποίησε την πρόταση του Ολυμπιακού στην Άουγκσμπουργκ σε μία μεταγραφική ιστορία στην οποία σίγουρα ο ίδιος ο διεθνής άσος έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρος.



Εδώ και κάποιες ημέρες ήξερε άριστα ότι ο Ολυμπιακός ήταν σε ανοιχτή γραμμή με την Άουγκσμπουργκ για τη μεταγραφή του. Εάν δεν είχε θέληση να έρθει στον Ολυμπιακό η, έστω αν δεν ήταν σίγουρος, δεν θα έπρεπε να είχε ανάψει το πράσινο φως στους «ερυθρόλευκους» να προχωρήσουν σε συζητήσεις με τους Γερμανούς.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔