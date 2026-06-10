Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Πώς τα γύρισε ο Γιαννούλης και το σοβαρό ενδιαφέρον για Κανσελιέρι»

Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Πώς τα γύρισε ο Γιαννούλης και το σοβαρό ενδιαφέρον για Κανσελιέρι»

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Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Πώς τα γύρισε ο Γιαννούλης και το σοβαρό ενδιαφέρον για Κανσελιέρι»

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Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos by Interwetten στο παρασκήνιο της υπόθεσης του Γιαννούλη, αλλά και στο ενδιαφέρον για τον Κανσελιέρι.

Ο Ολυμπιακός έχει αφήσει την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη και ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten εξήγησε το πως υπήρξε ανατροπή, ενώ ο παίκτης έδειχνε να πλησιάζει στους Πειραιώτες.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού μίλησε για τις πιέσεις που δέχθηκε ο παίκτης και για την αλλαγή στάσης στο οικονομικό. Ο Νικολακόπουλος αναφέρθηκε φυσικά και σε όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις και ειδικά στο ενδιαφέρον για τον εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Κανσελιέρι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νικολακόπουλος στους Galacticos

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