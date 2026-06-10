Το ενδιαφέρον της Αλ Σαντ ήρθε να προσθέσει ένα νέο δεδομένο στην υπόθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, την ώρα που στον ΠΑΟΚ δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία οριστική απόφαση για το μέλλον του Ρουμάνου τεχνικού.

Το θέμα του Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει ανοιχτό στον ΠΑΟΚ, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια οριστική απόφαση από τον Ιβάν Σαββίδη αναφορικά με το μέλλον του Ρουμάνου προπονητή στον «ασπρόμαυρο» πάγκο.

Το απόγευμα, ωστόσο, προέκυψε ένα νέο δεδομένο που έρχεται να δώσει διαφορετική διάσταση στην υπόθεση, καθώς ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Αλ Σαντ για τον 57χρονο τεχνικό.

Η ομάδα του Κατάρ αναζητά τον άνθρωπο που θα διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος βρίσκεται προ των πυλών της επιστροφής του στην Εθνική Ιταλίας, και το όνομα του προπονητή του ΠΑΟΚ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κατάρ, η Αλ Σαντ βρίσκεται σε επαφές με την πλευρά του Λουτσέσκου, διερευνώντας τις προθέσεις του Ρουμάνου τεχνικού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμη και το ενδεχόμενο καταβολής της ρήτρας αποδέσμευσης που προβλέπεται στο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, εφόσον προηγουμένως υπάρξει συμφωνία με τον ίδιο τον προπονητή.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς τα δεδομένα της υπόθεσης. Η τελική απόφαση για το μέλλον του Λουτσέσκου δεν έχει ληφθεί, με όλες τις πλευρές να τηρούν στάση αναμονής εν αναμονή των οριστικών εξελίξεων.