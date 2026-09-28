ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς και ψάχνει αντίπαλο για φιλικό

ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς και ψάχνει αντίπαλο για φιλικό

Σταύρος Σουντουλίδης
ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς και ψάχνει αντίπαλο για φιλικό

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Ο ΠΑΟΚ συνέχισε τη δουλειά στη Νέα Μεσημβρία, την ώρα που οι άνθρωποι του «Δικεφάλου» βρίσκονται σε αναζήτηση αντιπάλου για φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας.

Μία ημέρα μετά την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, ο ΠΑΟΚ συνέχισε το πρωί της Δευτέρας (28/9) την προετοιμασία του, εκμεταλλευόμενος τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Οι ρυθμοί ανέβηκαν, με το πρόγραμμα του Αλέσιο Λίσι να περιλαμβάνει προθέρμανση, ρόντο, παιχνίδι κατοχής και ασκήσεις ατομικής βελτίωσης ανά θέση, πριν ολοκληρωθεί με τουρνουά τριών ομάδων.

Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ συνεχίζουν την αναζήτηση αντιπάλου για τη διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα προς το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να διατηρηθούν σε αγωνιστικό ρυθμό οι ποδοσφαιριστές που έχουν παραμείνει στη Θεσσαλονίκη.

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Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Αρίτς Ελουστόντο και Ντιέγκο Κόστα ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Δημήτρης Γιαννούλης συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

 

Η προετοιμασία του «Δικεφάλου» θα συνεχιστεί το πρωί της Τρίτης (29/9), με την προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 10:30 στη Νέα Μεσημβρία.

@Photo credits: PAOK FC
     

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