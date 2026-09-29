Ο Τομ Λουσέ ξεπέρασε τη θλάση, προπονείται κανονικά και προσφέρει στον Αλέσιο Λίσι πολύτιμες λύσεις στον άξονα αλλά και στην αριστερή πλευρά.

Ο Τομ Λουσέ, όπως και ο Παντελής Χατζηδιάκος, προπονείται τις τελευταίες ημέρες κανονικά. Όπως όλα δείχνουν έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπώρησε και πλέον μπορεί να υπολογίζεται από τον προπονητή του.

Ο Γάλλος ήταν μόλις για δεύτερη φορά βασικός στον αγώνα με τη Μπραν στη Νορβηγία, στον οποίο και τραυματίστηκε. Μέχρι τότε είχε ξεκινήσει στην ενδεκάδα μόνο στην πρεμιέρα με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα, χωρίς όμως να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Παράλληλα, είχε και δύο εμφανίσεις ως αλλαγή: για 6 λεπτά στον αγώνα με την Άντερλεχτ και άλλα 24 λεπτά κατά της Μπραν στην Τούμπα.

Στην πραγματικότητα, ο Λουσέ τραυματίστηκε πριν καλά-καλά καταθέσει τα διαπιστευτήριά του και επιστρέφει μετά από έναν μήνα στις προπονήσεις, έχοντας στο μεταξύ χάσει έξι παιχνίδια (τέσσερα για το πρωτάθλημα και δύο για το Κύπελλο).

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Το πλέον χαρακτηριστικό προσόν στο βιογραφικό που κουβαλούσε από την καριέρα του στη Γαλλία είναι η ικανότητά του να καλύπτει πολλές θέσεις στο γήπεδο. Βέβαια, ο Αλέσιο Λίσι, σε δηλώσεις που έκανε όταν ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωνε τη μεταγραφή του, τον είχε χαρακτηρίσει ως έναν κλασικό «box to box» μέσο. Όπως ήταν λογικό, και τις δύο φορές που τον ξεκίνησε στην ενδεκάδα τον χρησιμοποίησε στον άξονα: ως κεντρικό μέσο μαζί με τον Τέιλορ στον αγώνα με τους Βοιωτούς και ως επιθετικό χαφ, πίσω από τον Εντιαγέ, στη Νορβηγία.

Τα δεδομένα, πάντως, έχουν αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Από τη μία, ο ΠΑΟΚ γέμισε τον άξονα της μεσαίας του γραμμής με τους Ούγκρεσιτς και Γιάκιτς, ενώ από την άλλη προέκυψε η απουσία του Τάχα Άλι στην αριστερή πλευρά του Δικεφάλου. Ο Λουσέ, έχοντας γράψει παιχνίδια στα αριστερά στο παρελθόν, είναι ένας από τους παίκτες που μπορούν να «επιστρατευτούν» αν χρειαστεί για να αγωνιστεί εκεί.

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Το σίγουρο είναι ότι με τον Λουσέ υγιή, οι επιλογές του Λίσι στον άξονα πληθαίνουν, ιδιαίτερα στη θέση «οκτώ». Εκεί, εκτός του Γάλλου, υπάρχουν οι Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς και Καμαρά.

Η παρουσία τους δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή του ΠΑΟΚ ακόμη και να αλλάξει σχήμα, δοκιμάζοντας ένα «επιθετικό» 4-3-3 - σχήμα που χρησιμοποίησε αρκετές φορές στις ομάδες του στην Ισπανία- με έναν ανασταλτικό μέσο και δύο «οκτάρια». Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που, εκτός του Πέλκα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να θεωρείται καθαρό «δεκάρι».

Όπως φαίνεται, η επιστροφή του Γάλλου μέσου δεν λύνει απλά τα χέρια του Ιταλού τεχνικού ενόψει της συνέχειας, αλλά ανοίγει και νέες τακτικές επιλογές για τον προπονητή του Δικεφάλου.

