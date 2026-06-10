Στην Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι εκτός από τη Γουλβς και ο ΠΑΟΚ έχει στη λίστα του τον Πορτογάλο τεχνικό Σέζαρ Πεϊσότο.

Ο ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να κλείσει το κεφάλαιο Ράζβαν Λουτσέσκου και στην Πορτογαλία ανέφεραν ότι ο Σέζαρ Πεϊσότο είναι στη λίστα.

Σε δημοσίευμα της A' Bola, τονίζεται ότι ο 46χρονος (12/5/80) τεχνικός Σέζαρ Πεϊσότο, ο προπονητής που οδήγησε τη Ζιλ Βιθέντε στην έκτη θέση του πρωταθλήματος είναι σοβαρός υποψήφιος για ν' αναλάβει την αγγλική Γουλβς και ν' αντικαταστήσει τον Ουαλό Ρομπ Έντουαρντς. Στο τέλος του κειμένου, όμως, εμπλέκεται και ο ΠΑΟΚ.

Ο Πεϊσότο ως ποδοσφαιριστής (ήταν αριστερό μπακ χαφ) έκανε σπουδαία καριέρα και φόρεσε τη φανέλα των Μπενφίκα, Πόρτο, Μπράγκα, Ζιλ Βιθέντε. Ως τεχνικός έχει εργαστεί σε Βαρζίμ, Κοϊμπρα, Τσάβες, Μορεϊρένσε, Πάσος Φερέιρα.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα: «Η Γουλβς θα παίξει στην Τσάμπιονσιπ, αφού δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό από την Premier League.

Οποιαδήποτε μεταγραφή του Σέζαρ Πεϊσότο θα πρέπει να γίνει από τη Ζιλ Βιθέντε, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Στην καρδιά της διαδικασίας θα μπορούσε να βρίσκεται ο ατζέντης Ζόρζε Μέντες, ο οποίος εκπροσωπεί τον Πεϊσότο και συνεχίζει να διατηρεί στενή σχέση με τη Γουλβς, αν και όχι τόσο στενή όσο στο παρελθόν.

Ωστόσο, ο προπονητής είναι και στη λίστα του ΠΑΟΚ».