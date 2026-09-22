Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Χρήστος Κώστογλου, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του 17χρονου μεσοεπιθετικού από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Χρήστος Κώστογλου βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα στη Θεσσαλονίκη, έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ και πλέον ολοκληρώθηκε και τυπικά η επιστροφή του στους «ασπρόμαυρους».

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 2009, προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Ντόρτμουντ και αποτελεί μία επένδυση με προοπτική για τον «Δικέφαλο», με τον αρχικό σχεδιασμό να προβλέπει την παρουσία του στη δεύτερη ομάδα και στη Superbet League 2.

Μάλιστα, πρόκειται ουσιαστικά για επιστροφή.

Ο Κώστογλου είχε περάσει από τα Τμήματα Υποδομής του ΠΑΟΚ όταν ήταν μόλις επτά ετών, πριν η οικογένειά του μετακομίσει στη Γερμανία. Τότε είχε υπάρξει συμπαίκτης με αρκετά από τα παιδιά του PAOK Academy, με τα οποία συναντιέται ξανά δέκα χρόνια αργότερα.

Παράλληλα είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας και βρίσκεται στον σχεδιασμό για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ τον Νοέμβριο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Χρήστου Κώστογλου. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα αγωνίζεται με τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου στη Superbet League 2.

Ο Χρήστος Κώστογλου, γεννημένος το 2009, έρχεται από τη Ντόρτμουντ ως ένας πολλά υποσχόμενος μεσοεπιθετικός. Είναι Έλληνας διεθνής στις μικρές Εθνικές και μάλιστα θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, που θα γίνει στο Κατάρ τον Νοέμβριο του 2026.

Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία ίσως είναι ότι σε ηλικία επτά ετών ο Χρήστος πέρασε από τα Τμήματα Υποδομής του ΠΑΟΚ, πριν μετακομίσει στη Γερμανία. Ήταν συμπαίκτης τότε με πολλά από τα παιδιά του PAOK Academy, με τα οποία θα ξαναβρεθεί φυσικά.

Καλώς ήρθες, Χρήστο!»