Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε την ηγετική ομιλία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς προς τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο



Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε ένα βίντεο από τα αποδυτήρια της ομάδας στο Αγρίνιο, καταγράφοντας την ομιλία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς προς τους συμπαίκτες του λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό.



Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός πήρε τον λόγο και έδωσε το σύνθημα για τη νίκη, ζητώντας από όλους να διατηρήσουν την ανοδική τους πορεία και να παλέψουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό στο γήπεδο.

"Είναι πολύ σημαντικό το πως θα μπούμε στο παιχνίδι, παιδιά.

Με καλή προσπάθεια, πρέπει να παλέψουμε για κάθε μπάλα, να επαναλάβουμε ό,τι κάναμε απέναντι στον Άρη.

Το ίδιο παιχνίδι παιδιά.

Και ακόμη καλύτερα, γιατί σε κάθε παιχνίδι γινόμαστε όλο και καλύτεροι.

Πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο, είναι αλήθεια, αλλά τώρα είμαστε πολύ καλά».

Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό, παιδιά.

Αν το αφήσουμε, τότε θα είναι πολύ κακό. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν έχει σημασία απέναντι σε ποιον παίζουμε. Δεν έχει σημασία.

Πρέπει να παλέψουμε για αυτή τη φανέλα, για εμάς, για τις οικογένειες μας, για τους φιλάθλους μας.

Πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!1,2,4 ΠΑΟΚ»