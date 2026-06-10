Στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδίας ο ΟΦΗ έκλεισε φιλικό παιχνίδι με την Μπρέντα της δεύτερης κατηγορίας.

O Χρήστος Κόντης θα «χτίσει» τον... Ευρωπαίο ΟΦΗ της επόμενης χρονιάς επί ολλανδικού εδάφους και στο πλαίσιο της προετοιμασίας οι Κρητικοί κλείνουν μια σειρά από φιλικά παιχνίδια. Μετά τη Βίλεμ και η Μπρέντα ανακοίνωσε πως θα αντιμετωπίσει τους Κυπελλούχους Ελλάδας.

Πρόκειται για ομάδα που τερμάτισε στη 17η θέση της περσινής Eredivie και υποβοβάστηκε στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ολλανδικού εδάφους. Όπως αναφέρει το κλαμπ από τη χώρα της τουλίπας ο αγώνας θα γίνει το βράδυ της 28ης Ιουλίου στο Ούντενμποσχ.

Η πρώτη προπόνηση των Κυπελλούχων Ελλάδας υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 θα γίνει στο ΒΑΚ το απόγευμα της Δευτέρας, 6 Ιουλίου. To βασικό στάδιο προετοιμασίας θα γίνει όπως αναφέραμε στην Ολλανδία μετά τις 20 Ιουλίου και απομένουν οι τυπικές ανακοινώσεις.

Οι επίσημες υποχρεώσεις του Ομίλου θα αρχίσουν από τις 12 Αυγούστου με το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ και το πρώτο ματς για τα Play Offs του Europa League αναμένεται να γίνει στις 20/8.