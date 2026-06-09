Ο ΟΦΗ προγραμμάτισε φιλικό με τη Βίλεμ κατά το διάστημα της προετοιμασίας του στην Ολλανδία.

Δυνατό φιλικό έκλεισε ο ΟΦΗ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Οι Ομιλίτες θα αντιμετωπίσουν τη Βίλεμ το Σάββατο, 1/9 στο στάδιο «King Willem II» στο Τίλμπουργκ.

Για τον ΟΦΗ, αυτό είναι το πρώτο γνωστό φιλικό τεστ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ρόζενταλ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Από την άλλη πλευρά, για την ολλανδική ομάδα, η οποία επέστρεψε φέτος στην Eredivisie, το παιχνίδι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό γιατί θα αποτελέσει την «πρόβα τζενεράλε» της εν όψει της έναρξης του πρωταθλήματος στις 7 Αυγούστου.

Το φιλικό θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εορτασμών για την «Ημέρα του Βασιλιά». Για τον λόγο αυτό, η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν, ενώ παράλληλα στο στάδιο θα λάβουν χώρα πολλές εορταστικές εκδηλώσεις.