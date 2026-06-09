Ο Μάκης Μπελεβώνης και ο ΟΦΗ μοιράζονται μια χρόνια σχέση εκτίμησης και αλληλοσεβασμού, η οποία δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία.

Το «timing» είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή και κατ' επέκταση στο ποδόσφαιρο. Κάποιες συγκυρίες μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες και εξελίξεις που δεν υπήρχαν στο «κάδρο». Κάπως έτσι έχουν προκύψει οι φήμες που «συνδέουν» τον ΟΦΗ με τον Μάκη Μπελεβώνη.

Από τη μία, η αναπάντεχη «μετακόμιση» του Σάββα Τσαμπούρη στην Τρίπολη για λογαριασμό του Αστέρα AKTOR δημιούργησε ένα σημαντικό κενό στο οργανόγραμμα του κλαμπ. Από την άλλη, ο Μάκης Μπελεβώνης, μετά από 14 χρόνια προσφοράς ως στέλεχος (αρχικά Team Manager και εν συνεχεία τεχνικός διευθυντής), αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναιτωλικό και να είναι πλέον ελεύθερος στην ποδοσφαιρική «πιάτσα».

Η περίπτωση του πρώην τεχνικού διευθυντή του Παναιτωλικού δεν υπήρχε στην αρχική λίστα για τη διαδοχή του Σάββα Τσαμπούρη, σε ρόλο υπεύθυνου λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Όμως, από τη στιγμή που προέκυψε στην πορεία η συγκυρία της αποχώρησής του από το Emileon, τα δεδομένα διαφοροποιούνται.

Μπορεί ο Αγρινιώτης, άλλοτε εμβληματικός αρχηγός του Τίτορμου, να έχει συνδέσει το όνομά του και τη σταδιοδρομία του, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως στέλεχος, με τον Παναιτωλικό και να μην έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για το ποδοσφαιρικό του «σπίτι», όμως αυτό δεν αναιρεί τον δεσμό του με τον Όμιλο.

Την εξαετία 2001-07 φόρεσε 152 φορές τη φανέλα με την ασπίδα και διετέλεσε εκ των αρχηγών της ομάδας, κερδίζοντας και την αγάπη του κόσμου, η οποία παραμένει «ζωντανή» μέχρι και σήμερα. Αυτό φάνηκε και στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων του συλλόγου, όταν από πλευράς ομάδας τού ζητήθηκε να στείλει το μήνυμά του στη γιορτή που έγινε στο Ηράκλειο, καθώς πρόκειται για άρρηκτο κομμάτι της ιστορίας των Κρητικών.

Μπορεί να έχει πάει πολλές φορές ως αντίπαλος στην Κρήτη, εκπροσωπώντας τον Παναιτωλικό, όμως πάντα η υποδοχή προς το πρόσωπό του ήταν ιδιαίτερα θερμή. Φυσικά, πέρα από τον κόσμο, υπάρχει μεγάλη εκτίμηση για τον Μάκη Μπελεβώνη και στο εσωτερικό του κλαμπ, τόσο για τον χαρακτήρα του όσο και για την αξία του ως στελέχος, την οποία έχει αποδείξει με το παραπάνω όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη δουλειά που έκανε στους Αγρινιώτες.

Από την πλευρά του, αναγνωρίζει τον ΟΦΗ και τον Ηράκλειο ως δεύτερο σπίτι, πέρα από τον Παναιτωλικό και το Αγρίνιο. Άλλωστε, στην Κρήτη γεννήθηκε και μεγάλωσε μέχρι τα πέντε του χρόνια ο γιος του, Χρήστος, ενώ ο ίδιος έζησε σημαντικές ποδοσφαιρικές στιγμές.

Από τη στιγμή που οι Κρητικοί αναζητούν προσθήκη στο οργανόγραμμά τους και μάλιστα σε μια σεζόν με υψηλό διακύβευμα, όπως είναι η παρθενική συμμετοχή της ομάδας σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δεν μπορούν να αγνοήσουν το γεγονός ότι είναι διαθέσιμο ένα ικανότατο στέλεχος και πλήρως «συμβατό» με τον οργανισμό.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζουν στα ενδότερα του ΒΑΚ, η βασική πρόθεση του Μάκη Μπελεβώνη μετά την αποχώρησή του από τον Παναιτωλικό ήταν να μείνει για έναν χρόνο εκτός ποδοσφαίρου, ώστε να αποφορτιστεί από τον χώρο. Εφόσον όμως αυτή η απόφαση αλλάξει και επικρατήσει το... μεράκι του για το αντικείμενο, τότε στον ΟΦΗ τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει «χώρος» για εκείνον.

Η διαχρονική εκτίμηση και ο αλληλοσεβασμός των δύο πλευρών δεν αποτελούν θέμα προς συζήτηση και είναι δυντή βάση, πάνω στην οποία μπορεί να «χτιστεί» μια συνεργασία. Ο βασικός παράγοντας που μπορεί να δρομολογήσει τις εξελίξεις είναι η απόφαση του ίδιου του Μπελεβώνη για το τι θέλει να κάνει την ερχόμενη σεζόν. Είναι προφανές πως η σχέση του με την ομάδα, τον κόσμο της, αλλά και το επίπεδο των Κυπελλούχων ως κλαμπ αποτελούν δέλεαρ.

Επαφή μεταξύ των δύο πλευρών έχει υπάρξει, καθώς ο δίαυλος επικοινωνίας Μπελεβώνη - ΟΦΗ είναι πάντα ανοιχτός στο πλαίσιο των άριστων σχέσεων που υπάρχουν, όπως επαφές έχουν γίνει και με αρκετούς άλλους υποψηφίους αυτές τις περίπου δύο εβδομάδες.

Στον ΟΦΗ δεν υπάρχει καμία βιασύνη ώστε να κλείσει αυτή η υπόθεση. Το κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού λειτουργεί σε πλήρη ρυθμό με τη συνεργασία του Χρήστου Κόντη με τους νέους σκάουτερ της ΠΑΕ, Ξουρή και Γουνδουλάκη, καθώς ζητούμενο είναι η απόφαση που θα ληφθεί να είναι η καλύτερη δυνατή. Εφόσον ο Μάκης Μπελεβώνης αποφασίσει να μπει και πάλι στο «παιχνίδι» και ο ΟΦΗ μέχρι τότε δεν έχει βρει τον εκλεκτό του, τότε ο «γάμος» φαντάζει αρκετά πιθανός, όμως τα παραπάνω αποτελούν βασικοί... παράγοντες της «εξίσωσης».