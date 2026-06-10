Η τελική έκβαση στο θέμα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα κριθεί από την απόφαση που θα πάρει ο Ιβάν Σαββίδης.

Το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ μπαίνει αναγκαστικά στην τελική ευθεία του. Με το ημερολόγιο να δείχνει 10 Ιουνίου και την έναρξη της προετοιμασίας να είναι προγραμματισμένη σε δέκα ημέρες από σήμερα, όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει δραματικά.

Η υπόθεση παραμονής ή όχι του Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας για τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος δήλωσε το βράδυ της Τρίτης (9/6) στο INPAOK ότι «ετοιμάζομαι για να φτιάξω τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν», αφήνοντας όμως ανοικτό το παράθυρο της παραμονής σημειώνοντας με νόημα «εκτός κι αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Δεν έχω καμία απολύτως ενημέρωση για όλα αυτά και δεν ασχολούμαι με όσα κυκλοφορούν».

Κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για το παραμικρό στο θέμα προπονητή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ενημερώνεται από τους άμεσους συνεργάτες του, συζήτησε με τους δύο γιους του, Γιώργο και Νίκο, το θέμα στην σύσκεψη με Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια δίχως να έχει πάρει την οριστικά απόφασή του.