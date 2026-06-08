Λουτσέσκου: «Αυτό με στενοχώρησε περισσότερο με τον πατέρα μου»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε σε ρουμανικό μέσο για την κατάσταση με τα social media, αλλά και εκείνο που μετανιώνει περισσότερο σε σχέση με τον πατέρα του.

Ακόμη μία συνέντευξη σε μέσο της πατρίδας του παραχώρησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μίλησε στο «digisport» για περισσότερο από μία ώρα. Σ' ένα κομμάτι της μεγάλης αυτής συνέντευξης αναφέρθηκε στα social media και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με αυτά.

Ακόμη, εξομολογήθηκε και ποιο είναι εκείνο το πράγμα που τον έχει στενοχωρήσει περισσότερο σε σχέση με τον πατέρα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου

«Πρέπει να είναι μια εθνική ομάδα χωρίς διαμάχες, χωρίς πίεση, χωρίς κριτική. Εσύ μάλλον είσαι εδώ και τα πράγματα σου φαίνονται φυσιολογικά, εγώ είμαι απ' έξω και το βλέπω διαφορετικά. Είναι εντελώς υπερβολικό! Υπάρχει ακόμα εποικοδομητική κριτική, απόψεις, αναλύσεις.

Υπάρχουν όμως και τέτοιες βρώμικες επιθέσεις... Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, ζουν με τα συναισθήματά τους. Ένας παίκτης, αλλά και ένας άνθρωπος, μπορεί να επαινεθεί 10 φορές, αλλά αν γίνει κριτική, την δέχεται. Ακόμα και υπό τον κομμουνισμό, ο τύπος δεν ήταν επαινετικός.

Αναφέρομαι πολύ σε αυτά που γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μια ζούγκλα εκεί έξω. Οι αθλητές συνήθως προέρχονται από τα χαμηλά, είναι δύσκολο να τα διαχειριστείς μόνος σου. Πρέπει να ξεπερνάς εύκολα τις απογοητεύσεις, οι περισσότεροι έχουν μια ευαισθησία, έχουν μια οικογένεια από πίσω τους, που βλέπει όλα όσα γράφονται.

Δεν έχω τίποτα, δεν έχω Instagram, δεν έχω Tiktok, αλλά όσοι γεννιούνται τώρα ζουν με αυτό. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Η ανάλυση και η κριτική έρχονται ανάλογα με τα αποτελέσματα, αλλά το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει πάντα το έργο.

«Όταν καταλήγεις να δέχεσαι επιθετική κριτική, σε καταστρέφει. Όταν βλέπεις μόνο «είσαι ηλίθιος», «φύγε, φύγε», δεν είναι εύκολο.

«Πρώτα απ 'όλα, είδα, διάβασα, μου έδειξαν συζητήσεις, αναλύσεις... Μου φαίνεται πολύ φυσικό. Ήταν σαφώς από σεβασμό προς όσους ήρθαν να αποχαιρετήσουν τον πατέρα μου. Δεν μου φάνηκε κάτι το ασυνήθιστο. Στάθηκα δίπλα στον πατέρα μου όσο μπορούσα.

Νομίζω ότι έτσι ήμουν από την αρχή. Ήμουν πολύ ειλικρινής, δίκαιος. Όποια και αν ήταν τα συναισθήματά μου, τα έδειξα. Είπα ότι μου έκλεψαν ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα και το λέω ακόμα και τώρα.

Έχω κλάψει, τα έδειξα, δεν τα είχα, δεν τα έδειξα. Αυτή ήταν μια άλλη πτυχή, για όσους έχουν ακόμα γονείς, να αφιερώνουν πολύ χρόνο μιλώντας στους γονείς τους, είναι απαραίτητο. Τα παιδιά το χρειάζονται, ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιούν.

Όταν μας συμβαίνει, καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλήσαμε περισσότερο. Τουλάχιστον να επικοινωνείς με τον πατέρα σου, να είσαι πιο κοντά. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο συναίσθημα για μένα, ότι πέρασα πολύ λίγο χρόνο μαζί του. Τόσες πολλές φορές μου είπε να πάω στην Ελβετία, μόνο οι δυο μας. Εγώ θα του έλεγα ότι είχα διακοπές... Δεν το μετανιώνω, αλλά ξέρω ότι θα μπορούσα να το είχα κάνει.