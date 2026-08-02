Κουλιεράκης: Το μήνυμα περηφάνιας του ΠΑΟΚ μετά τη μεταγραφή στη Ρόμα
Παίκτης της Ρόμα είναι από το βράδυ του Σαββάτου (1/8) ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, αφού οι Τζαλορόσι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Βόλφσμπουργκ, έναντι ενός ποσού των 18 εκατ. ευρώ (μαζί με μπόνους), ενώ στη συμφωνία υπάρχει και ποσοστό μεταπώλησης 20%.
Ο 23 ετών διεθνής αμυντικός έτυχε αποθέωσης από μερίδα φίλων της ομάδας όταν έφτασε στο αεροδρόμιο της «αιώνιας πόλης», ενώ και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να λείπει από το...χορό.
Με ανάρτηση στο Instagram οι Θεσσαλονικείς ευχήθηκαν στο... δικό τους παιδί, δηλώνοντας την περηφάνια τους για την πρόοδό του.
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