Με ανάρτηση στο Instagram ο ΠΑΟΚ εξέφρασε την περηφάνια του για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρόμα.

Παίκτης της Ρόμα είναι από το βράδυ του Σαββάτου (1/8) ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, αφού οι Τζαλορόσι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Βόλφσμπουργκ, έναντι ενός ποσού των 18 εκατ. ευρώ (μαζί με μπόνους), ενώ στη συμφωνία υπάρχει και ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Ο 23 ετών διεθνής αμυντικός έτυχε αποθέωσης από μερίδα φίλων της ομάδας όταν έφτασε στο αεροδρόμιο της «αιώνιας πόλης», ενώ και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να λείπει από το...χορό.

Με ανάρτηση στο Instagram οι Θεσσαλονικείς ευχήθηκαν στο... δικό τους παιδί, δηλώνοντας την περηφάνια τους για την πρόοδό του.