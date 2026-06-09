Ο Λέο Μάτος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει καθημερινά στον σχεδιασμό της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Τις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ έκανε ο Λέο Μάτος, ο οποίος βρίσκεται πλέον μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο 40χρονος Βραζιλιάνος, που βρέθηκε στην Τούμπα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Εθνικής Νέων με το Καζακστάν, μίλησε στο INPAOK για τις πρώτες ημέρες του στο νέο του πόστο. «Είμαι από την Παρασκευή εδώ μαζί με όλα τα πράγματά μου.

Έχω πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, γίνονται συνεχείς συσκέψεις, έχουμε επικεντρωθεί σε παίκτες-στόχους στις θέσεις που χρειαζόμαστε. Είμαι γεμάτος όρεξη για δουλειά, είναι πολλά αλλά θα τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μάτος είχε τις προηγούμενες ημέρες την πρώτη ευρεία σύσκεψη με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος, με βασικό αντικείμενο τον σχεδιασμό του νέου ΠΑΟΚ και τις μεταγραφικές κινήσεις που θα ακολουθήσουν το προσεχές διάστημα.