Μαφέο: Ολυμπιακός - «Here we go» και η ημερομηνία που έρχεται στην Ελλάδα
Μετά τον Κώστα Φορτούνη, ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον Πάμπλο Μαφέο καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.
Αυτό ανέφερε ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος έγραψε στο X ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και η μεταγραφή έχει οριστικοποιηθεί, αναφέροντας ότι ο 28χρονος ακραίος μπακ θα ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 17 του μήνα.
Με αυτόν τον τρόπο, οι Πειραιώτες καλύπτουν το κενό που αφήνει ο Κοστίνια, ο οποίος έκλεισε στην Μπράιτον (είχατε διαβάσει πρώτοι στο Gazzetta) και φουλάρει για την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα για κλείσει τον φάκελο του δεξιού άκρου της άμυνας.
🚨🔴⚪️ Pablo Maffeo to Olympiacos, deal done and here we go! Agreement in place between all parties.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026
Maffeo will travel to Greece on day 17. pic.twitter.com/9OQnDI3Zg4
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