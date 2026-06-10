Μαφέο: Ολυμπιακός - «Here we go» και η ημερομηνία που έρχεται στην Ελλάδα

Μαφέο: Ολυμπιακός - «Here we go» και η ημερομηνία που έρχεται στην Ελλάδα

Νότης Χάλαρης
Μαφέο: Ολυμπιακός - «Here we go» και η ημερομηνία που έρχεται στην Ελλάδα

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Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε ότι ο Πάμπλο Μαφέο έκλεισε στον Ολυμπιακό και θα μεταβεί την επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα.

Μετά τον Κώστα Φορτούνη, ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον Πάμπλο Μαφέο καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Αυτό ανέφερε ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος έγραψε στο X ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και η μεταγραφή έχει οριστικοποιηθεί, αναφέροντας ότι ο 28χρονος ακραίος μπακ θα ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 17 του μήνα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Πειραιώτες καλύπτουν το κενό που αφήνει ο Κοστίνια, ο οποίος έκλεισε στην Μπράιτον (είχατε διαβάσει πρώτοι στο Gazzetta) και φουλάρει για την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα για κλείσει τον φάκελο του δεξιού άκρου της άμυνας.

     

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