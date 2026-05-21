Ο Κοστίνια βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία και εκτός απροόπτου αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ Ολυμπιακού και Μπράιτον.

Δεν είναι κρυφό το ενδιαφέρον της Μπράιτον για τον Κοστίνια. Για τον Πορτογάλο δεξί μπακ ενδιαφέρθηκε εκτός από τους «γλάρους» κι η Μπρέντφορντ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο 26χρονος είναι στο Νησί από τις αρχές της εβδομάδας και δεν αποκλείεται εφόσον πάνε όλα όπως πρέπει να έχουμε άμεση ολοκλήρωση του deal μεταξύ του Ολυμπιακού και του συλλόγου.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή περίπου, η Μπράιτον έκανε την τελική της κίνηση για τον Κωστούλα, με τον παίκτη τελικά να κλείνει για 50.000.000 ευρώ - το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ για Ελληνα παίκτη.

Όπως και με τον Κωστούλα, έτσι και με τον Κοστίνια, το συμβόλαιο που του προτείνεται έχει 5ετή διάρκεια και μένει να δούμε αν τελικά οι δύο πλευρές τα βρουν και τυπικά.