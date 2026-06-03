Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Το πλάνο του Ολυμπιακού είναι να πάρει τέσσερα χαφ»

O Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten στις αλλαγές που έρχονται στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός έκανε την αρχή στις μεταγραφές του για την περίοδο του καλοκαιριού με την επιστροφή του μεγάλου αρχηγού, Κώστα Φορτούνη και φυσικά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, η οποία θα αρχίσει από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε στο πλάνο των Πειραιωτών, το οποίο περιλαμβάνει την απόκτηση τεσσάρων χαφ. Ένας εξ αυτών είναι ο Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο Λιμάνι, ενώ κινητικότητα υπάρχει και για τον επιτελικό μέσο της Λουντογκόρετς, Πέταρ Στάνιτς, δίχως να προσμετρά τον Φορτούνη.

Ο ρεπόρτερ των Ερυθρόλευκων αναφέρθηκε και στην επιστροφή του αρχηγού της ομάδας, ο οποίος προέρχεται από άκρως... δημιουργική σεζόν στη Σαουδική Αραβία, ενώ είναι παίκτης που έχει το έρεισμα του κόσμου.

Δεδομένα θα υπάρχουν αποχωρήσεις από το ρόστερ και σε αυτό το πλαίσιο ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στις κρούσεις για τον Αντρέ Λουίς και στις περιπτώσεις των Καμπελά - Μασούρα.