Ο Λορέντσο Σιπιόνι αποχώρησε με τραυματισμό στον ώμο από το φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρντ και θα ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα για να επανέλθει.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 της Φορτούνα Σιτάρντ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας και είδε τον Ζότα Σίλβα να... λάμπει στην παρθενική του παρουσία με τη φανέλα της ομάδας, ωστόσο υπήρξε ένα μελανό σημείο και αυτό ήταν ο τραυματισμός του Λορέντσο Σιπιόνι.

Ο Αργεντινός χαφ έχει δείξει ένα εξαιρετικό πρόσωπο έως τώρα στην προετοιμασία αλλά θα χρειαστεί να μείνει εκτός μετά τον χτύπημα στον ώμο που είχε στο συγκεκριμένο ματς.

Στον ίδιο τοποθετήθηκε βοήθημα στο χέρι για τον τραυματισμό και θα ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα προκειμένου να επανέλθει στο 100% ενώ θα προφυλαχθεί τις επόμενες μέρες. Φυσικά, θα απουσιάσει και από το σημερινό φιλικό με τον Άγιαξ.

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