Άγιαξ - Ολυμπιακός: Ντεμπούτο για Πόποβιτς και η εντεκάδα για το φιλικό
Μετά τη νίκη επί της Φορτούνα Σιτάρντ, ο Ολυμπιακόςφιλοξενείται από τον Άγιαξ για το τέταρτο φιλικό προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε ολικό λίφτινγκ ως προς τη βασική εντεκάδα.
Ο Μπάλσα Πόποβιτς θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα με τον Μπρούνο αριστερά και τον Μαφέο δεξιά. Ο Σμαϊλοβιτς με τον Πιρόλα βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας ενώ στα χαφ θα ξεκινήσουν ο Γκαρθία με τον Έσε.
Ο Ροντινέι θα είναι στο ένα άκρο, ο Φορτούνης στο άλλο και ο Τσικίνιο θα βρεθεί πίσω από τον Γιάρεμτσουκ.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άγιαξ! / Our line-up for today’s match against AFC Ajax! 🔴⚪️ pic.twitter.com/4yiBss4RW1— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 18, 2026
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