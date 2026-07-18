Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την εντεκάδα για το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, με τον Μπάλσα Πόποβιτς να ξεκινά στο αρχικό σχήμα για πρώτη φορά με τα ερυθρόλευκα.

Μετά τη νίκη επί της Φορτούνα Σιτάρντ, ο Ολυμπιακόςφιλοξενείται από τον Άγιαξ για το τέταρτο φιλικό προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε ολικό λίφτινγκ ως προς τη βασική εντεκάδα.

Ο Μπάλσα Πόποβιτς θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα με τον Μπρούνο αριστερά και τον Μαφέο δεξιά. Ο Σμαϊλοβιτς με τον Πιρόλα βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας ενώ στα χαφ θα ξεκινήσουν ο Γκαρθία με τον Έσε.

Ο Ροντινέι θα είναι στο ένα άκρο, ο Φορτούνης στο άλλο και ο Τσικίνιο θα βρεθεί πίσω από τον Γιάρεμτσουκ.