Ατρόμητος: «Ο Μπάκου είναι κοντά στην Κοτσαέλισπορ», γράφουν στην Τουρκία
Η ανανέωση του Μακάνα Μπάκου ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα στην ατζέντα του Ατρομήτου, καθώς αποτελεί το πιο... βαρύ χαρτί της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας του Ντούσαν Κέρκεζ. Εξ αρχής ήταν δύσκολο ζητούμενο, λόγω των υψηλών απαιτήσεων του Γερμανού επιθετικού και σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία είναι κοντά στο να μετακομίσει στη γείτονα χώρα.
Όπως αναφέρει σελίδα που ασχολείται με τα νέα της Κοτσαέλισπορ ο Γερμανός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με το κλαμπ από το Ιζμίτ και αναμένεται να υπάρξει αίσιο τέλος στις διαπραγματεύσεις.
«Η Κοτσαέλισπορ έφερε στην κορυφή της ατζέντας του τον 28χρονο αριστερό εξτρέμ Μακάνα Μπάκοτ, που αγωνίζεται με τη φανέλα του Ατρομήτου, ομάδας της ελληνικής Super League.
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Οι συζητήσεις που έγιναν κατέγραψαν σημαντική πρόοδο από πλευράς των δύο πλευρών, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.
🔴 Kocaelispor, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Atromitos Atina forması giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Makana Baku’yu gündemin ilk sırasına aldı.— Boşuna Tıklama | KS (@bosunatiklamaKS) June 9, 2026
Yapılan görüşmelerde taraflar ciddi bir ilerleme kaydederken transferin gerçekleşmesi bekleniyor. pic.twitter.com/YUYQc8gN4W
O 28χρονος ακραίος επιθετικός προέρχεται από σεζόν με 40 εμφανίσεις, έχοντας 13 γκολ και 10 ασίστ.
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