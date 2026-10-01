Ο Γιώργος Βουνοτρυπίδης αναλαμβάνει χρέη γυμναστική αποκατάστασης και επανένταξης στον Ατρόμητο.

Σε μια... εσωτερική αλλαγή όσον αφορά το τεχνικό του τιμ προχώρησε ο Ατρόμητος, καθώς την Πέμπτη (1/10) ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιώργου Βουνοτρυπίδη.

Αναλαμβάνει τη θέση του γυμναστή αποκατάστασης και επανένταξης στον σύλλογο του Περιστερίου, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Διαμαντάρα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Βουνοτρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γυμναστή Αποκατάστασης και Επανένταξης στο τεχνικό και ιατρικό επιτελείο της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Διαμανταρά.

Ο Γιώργος Βουνοτρυπίδης είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, ενώ έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Αθηνών, καθώς και δεύτερο μεταπτυχιακό με αντικείμενο τη «Λειτουργική Αποκατάσταση Τραυματιών» στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, έχοντας εργαστεί για πέντε χρόνια στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα στο ιατρικό επιτελείο του συλλόγου από το 2019 έως το 2024.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει ασχοληθεί με τη βελτίωση, την αποκατάσταση και την επανένταξη επαγγελματιών αθλητών, αλλά και νεαρών αθλητών όλων των ηλικιών.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος καλωσορίζει τον Γιώργο Βουνοτρυπίδη στην οικογένεια της ομάδας και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.