Ο Άντονι Λε Ταλέκ, δέκα χρόνια μετά την τελευταία φορά που αγωνίστηκε με την φανέλα του Ατρομήτου, μιλά για τα «παλιά λημέρια» του και θυμάται τι έζησε στο Περιστέρι.

Ο Άντονι Λε Ταλέκ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ατρομήτου Αθηνών, για τα χρόνια που βρισκόταν στην Ελλάδα και την εμπειρία του στον Ατρόμητο.



Ο 41χρονος έχει περάσει από την Λίβερπουλ με την οποία πανηγύρισε το Champions League το 2005, τη σεζόν 2015/2016 εντάχθηκε στην ομάδα του Ατρομήτου και έχει καταγράψει 97 γκολ και 534 συμμετοχές συνολικά στην καριέρα του.



Αναλυτικά όσα είπε στο site της ΠΑΕ Ατρόμητος:



«Πώς ήρθε η προσφορά από τον Ατρόμητο; Ποιο ήταν το πρώτο άτομο με το οποίο μίλησες;

«Με τον κ. Γιάννη (Αγγελόπουλο), τον αθλητικό διευθυντή. Ωραίο συναίσθημα να υπογράψω εκεί. Ήθελα μια νέα πρόκληση και να παίξω παιχνίδια UEFA. Ο Ατρόμητος μου τα προσέφερε αυτά!»

Πόσο εύκολο ήταν για σένα να πάρεις την απόφαση και να έρθεις στην Ελλάδα; Ήξερες πράγματα για το πρωτάθλημα, ρώτησες κάποιον Γάλλο που ήταν εδώ;

«Ρώτησα αρχικά, τον Λορέν Αγκουαζί, διότι έπαιζε στον Ατρόμητο πριν από εμένα. Και φυσικά, μίλησα με τον Τζιμπρίλ πριν έρθω. Και με συμβούλεψε να μην το σκεφτώ πολύ και να έρθω απευθείας στην Ελλάδα!»

Τι θυμάσαι από τις πρώτες ημέρες στην Ελλάδα; Πώς σε υποδέχθηκαν οι άνθρωποι της ομάδας;

«Όταν έφτασα στην ομάδα, όλοι με υποδέχθηκαν πάρα πολύ καλά. Από αγωνιστικής πλευράς, ο κ. Αγγελόπουλος ήταν εξαιρετικός μαζί μου. Ήταν πάντα υποστηρικτικός, επαγγελματίας και με έκανε να αισθάνομαι πολύ άνετα στον σύλλογο. Ο Πρόεδρος ήταν επίσης πολύ καλός απέναντί μου. Πάντα είχε όμορφα και δίκαια λόγια για εμένα και πραγματικά μπορούσα να αισθανθώ ότι με εκτιμούσε τόσο ως άνθρωπο, όσο και ως επαγγελματία. Αυτή ήταν η αίσθηση που είχα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας μου στον σύλλογο. Ήμουν λίγο απογοητευμένος που η παρουσία μου εκεί δεν συνεχίστηκε για περισσότερο. Έμεινα δύο χρόνια στον Ατρόμητο και πραγματικά θα ήθελα να συνεχίσω αυτή την περιπέτεια. Δυστυχώς, δεν συνέβη, όμως έχω πολύ καλές αναμνήσεις από την περίοδο που πέρασα εκεί και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή την εμπειρία.»

Πώς κρίνεις την καριέρα σου στον Ατρόμητο; Οι άνθρωποι εδώ, ακόμα σε θυμούνται, σε αγάπησαν.

«Λατρέψαμε τον Ατρόμητο με την οικογένειά μου. Και μπορεί να επιστρέψουμε μία μέρα… Νιώθω πως πρόσφερα πράγματα, ό,τι μπορούσα να κάνω, το έκανα. Ήμουν πάντα εκεί για την ομάδα και θεωρώ πως όλοι το εκτίμησαν. Γενικώς, υπήρχε άψογη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα!»

Ποιο ήταν κατά τη γνώμη σου, το καλύτερό σου γκολ στην Ελλάδα;

«Το πρώτο μου γκολ ήταν πολύ σημαντικό. Και το καλύτερο ήταν νομίζω… Επιλέγω δύο. Ένα στην ΑΕΚ με το αριστερό και ένα με το κεφάλι στον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα!»

Ποιο γήπεδο ήταν το πιο δύσκολο να παίξεις στην Ελλάδα;

«Εύκολη ερώτηση! ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Τρομερή ατμόσφαιρα σε αυτά τα γήπεδα.»

Θα επέστρεφες στην Ελλάδα, σε κάποιο πόστο;

«Ναι, θα ήθελα μια μέρα φυσικά να επιστρέψω. Δεν ξέρω ακριβώς τον ρόλο, αλλά θα ήθελα.»

Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο του Ατρόμητου; Θα ήθελαν να ακούσουν κάτι από εσένα…

«Αγαπώ τόσο πολύ αυτόν τον κόσμο!!! Πολύ καλές στιγμές έζησα μαζί τους. Τραγούδια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θυμάμαι τόσα πολλά. Μια μέρα θα επιστρέψω εκεί!»

Συνδέθηκες μαζί τους…

«Ναι, είχα μια πολύ ξεχωριστή σχέση με τον κόσμο. Πάντα ένιωθα πολλή αγάπη και στήριξη από εκείνους, τόσο στο γήπεδο, όσο και έξω από αυτό. Συχνά φώναζαν το όνομά μου όταν σκόραρα, και πραγματικά ένιωθα πόσο πολύ με εκτιμούσαν. Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από τον κόσμο και από τη σχέση που είχαμε».