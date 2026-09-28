Μουτουσαμί: Σκόραρε για τη Λ.Δ Κονγκό κόντρα στη Ζιμπάμπουε
Άρωμα Super League είχε ο αγώνας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό απέναντι στη Ζιμπάμπουε. Οι δυο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες για την φάση των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τον Σάμουελ Μουτουσαμί να έχει συμβολή στη νίκη των φιλοξενούμενων με 2-1.
Στο 45΄+2΄συγκεκριμένα ο μέσος του Ατρομήτου βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε σωστά στο τετ-α-τετ για να διαμορφώσει προσωρινά το 2-0 για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στις καθυστερήσεις με τον Μουνέτσι για το τελικό 2-1 που έστειλε τη Λ.Δ Κονγκό στην κορυφή του ομίλου με απολογισμό έξι βαθμών μετά τις πρώτες δυο αγωνιστικές.
🚨 SAMUEL MOUTOUSSAMY SCORES FROM YOANE WISSA'S ASSIST!— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 28, 2026
🇿🇼 Zimbabwe 0-2 DR Congo 🇨🇩pic.twitter.com/kb3xeMWwPR
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