Ο τεχνικός του Ατρόμητου Ντούσαν Κέρκεζ τόνισε ότι θα είναι ευχάριστη είδηση να παραμείνει ο Μακάνα Μπάκου.

Ο Μακανά Μπάκου έκανε τρομερή σεζόν με τον Ατρόμητο.

Ο 28χρονος (8/4/98) Γερμανός εξτρέμ, με καταγωγή από το Κονγκό, είχε σε 39 συμμετοχές 13 γκολ και 10 ασίστ. Συνολικά με τον Ατρόμητο έχει 73 παιχνίδια με 20 γκολ και 13 ασίστ σε δύο σεζόν. Με τους Περιστεριώτες μέτρησε και τα περισσότερα ματς από κάθε άλλον σύλλογο στην καριέρα του.

Το συμβόλαιό του, ωστόσο, λήγει κι ο ίδιος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων στο εξωτερικό. Ο Ατρόμητος επιθυμεί φυσικά την παραμονή του και σ' αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο τεχνικός της ομάδας Ντούσαν Κέρκεζ.

«Το ποδόσφαιρο είναι ομαδική δουλειά. Αν ένας παίκτης βάλει γκολ, σημαίνει ότι οι συμπαίκτες του έκαναν προσπάθεια. Σίγουρα θέλουμε να παραμείνει ο Μπάκου. Αν γίνει, τότε σούπερ. Αν δεν συμβεί, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή», απάντησε ο Κέρκεζ σε ερώτηση για το μέλλον του ποδοσφαιριστή του.

Για το ματς με την ΑΕΛ Novibet σχολίασε: «Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ Novibet για τη νίκη. Είμαι πολύ περήφανος για κάθε παιχνίδι που παίζουμε φυσιολογικά. Παρότι είμαστε μαθηματικά ασφαλείς, θέλουμε τη νίκη σε κάθε ματς.

Σε ένα μόνο ημίχρονο, με τον Αστέρα AKTOR, δεν παίξαμε καλά. Σε όλα τα παιχνίδια θέλουμε τη νίκη και δεν σημαίνει τίποτα αν δεν στο τέλος δεν αποκομίσουμε κάποιο κέρδος. Όταν πηγαίνεις στο γήπεδο πρέπει να θέλεις να νικήσεις».



