Ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια επαναπατρισμού του Δημήτρη Γιαννούλη. Παρά το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν με βελτιωμένη προσφορά.

Ο ΠΑΟΚ δεν έμεινε με… σταυρωμένα τα χέρια μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και η πρόταση ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσαν οι «ερυθρόλευκοι» στην Άουγκσμπουργκ άλλαξαν τα δεδομένα, ωστόσο στη Μικράς Ασίας δεν θεωρούν ότι η μάχη έχει τελειώσει.

Αντιθέτως, ο «Δικέφαλος» επανήλθε με νέα, σαφώς βελτιωμένη πρόταση προς τη γερμανική ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά φτάνει στα τρία εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ προβλέπονται ακόμη ένα εκατομμύριο ευρώ σε μορφή μπόνους, ανεβάζοντας το συνολικό πακέτο στα τέσσερα εκατομμύρια.

Στη Μικράς Ασίας θεωρούν ότι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους σε οικονομικό επίπεδο. «Κάναμε αυτό που θεωρούμε σωστό και δίκαιο», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από την πλευρά του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, οι άνθρωποι του «Δικεφάλου» στέκονται ιδιαίτερα σε μία παράμετρο που εξακολουθεί να τους επιτρέπει να αισιοδοξούν. «Από τη στιγμή που και ο ίδιος ο Γιαννούλης θέλει να επιστρέψει, θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί», σημειώνουν με νόημα.

Είναι ξεκάθαρο πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο στην υπόθεση. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι μεγαλύτερη και η τελική απόφαση βρίσκεται στα χέρια της Άουγκσμπουργκ.

Παρ' όλα αυτά, οι «ασπρόμαυροι» δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Η επιθυμία να φέρουν ξανά στην Τούμπα έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει όσο λίγοι το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της παραμένει ισχυρή.

Αν μέχρι πριν από λίγες ώρες οι πιθανότητες έμοιαζαν ελάχιστες, πλέον στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι υπάρχει ένα μικρό, αλλά υπαρκτό παράθυρο ελπίδας για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη.