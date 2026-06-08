Τελικά οι φήμες γύρω από τον Δημήτρη Γιαννούλη και τον Ολυμπιακό, εκτός από... καπνό, έχουν και φωτιά καθώς οι Πειραιώτες έχουν μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησής του.

Διαβάσατε στο Gazzetta ότι μέσα στο σαββατοκύριακο υπήρξαν έντονες φήμες γύρω από την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη και του Ολυμπιακού καθώς οι Πειραιώτες έχουν βγει στην αγορά για αριστερό μπακ και θέλουν να ενισχύσουν και το ελληνικό στοιχείο.

Ο ΠΑΟΚ είχε μπει δυναμικά στο... κόλπο της μεταγραφής του από την Άουγκσμπουργκ ενώ η «Kicker» είχε βάλει στο... παιχνίδι και την νεοφώτιστη Κόβεντρι ενόψει της νέας σεζόν που θα βρίσκεται στην Premier League.

Τελικά, υπάρχει και... φωτιά πίσω από αυτό καθώς ο Ολυμπιακός έχει μπει δυναμικά στην υπόθεση του και δείχνει διατεθειμένος να φτάσει την υπόθεση μέχρι το τέλος και το οριστικό deal.

Να θυμίσουμε πως ο διεθνής ακραίος μπακ έχει συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά για να ανάψει το πράσινο... φως. Ο 30χρονος αμυντικός ολοκλήρωσε τη σεζόν στη Bundesliga με 29 συμμετοχές και απολογισμό δύο γκολ και πέντε ασίστ.