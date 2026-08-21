ΠΑΟΚ: «Ο Μιχαηλίδης δεν ζήτησε ποτέ να φύγει - Απαιτούμε σεβασμό στους ποδοσφαιριστές μας»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε σχετικά με τα όσα ακούγουνται τις τελευταίες ημέρες για τους παίκτες της ομάδας και την επιθυμία τους να αποχωρήσουν, τονίζοντας πως πρόκειται για fake news.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε επίσημη θέση αναφορικά με τα όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τους παίκτες της ομάδας, οι οποίοι λέγεται πως είναι δυσαρεστημένοι από το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εσωτερικά και πως θέλουν να αποχωρήσουν.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την αναμέτρηση απέναντι στη Μπραν (1-1), έγινε μία ερώτηση για την πιθανή αποχώρηση του Γιάννη Μιχαηλίδη, με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργο Κουβεντίδη, να παίρνει τον λόγο και να υποστηρίζει ότι αυτό πρόκεται περι φημολογίας και fake news και επιπλέον σημείωσε πως δεν πρέπει να σχηματίζεται λανθασμένη εντύπωση για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Όπως έγινε γνωστό από τον ίδιο τον δικέφαλο του βορρά, ο 'Ελληνας αμυντικός ουδέποτε ζήτησε να αποχωρήσει από τον σύλλογο, ενώ παράλληλα ζητήθηκε οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζονται με τον σεβασμό που τους αρμόζει και να μη γίνονται στόχος ανυπόστατων πληροφοριών, που μοναδικό στόχο έχουν να βλάψουν την ομάδα.