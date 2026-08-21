Οι πιθανότητες πρόκρισης Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μετά τους πρώτους αγώνες των play-offs

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες πρόκρισεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στις League Phases των διοργανώσεων της UEFA.

Την Πέμπτη (21/08) τρεις από τις πέντε ελληνικές ομάδες που μας εκπροσωπούν στα ευρωπαϊκά κύπελλα αγωνίστηκαν με στόχο την πρόκριση σε League Phase διοργανώσης της UEFΑ.

Αρχικά ο ΟΦΗ, ο οποίος αγωνίστηκε για τα play-offs του Europa League, πέτυχε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της βραδιάς, καθώς συνέτριψε με 3-0 στο Παγκρήτιο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και είναι με το ένα μιση πόδι στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Από την άλλη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός τα βρήκαν σκούρα και έμειναν ισόπαλοι απέναντι σε Μπραν (1-1) και Χράντετς Κράλοβε (2-2) για τα play-offs του Conference League και έτσι η πρόκριση θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα σε Νορβηγία και Τσεχία αντίστοιχα.

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τώρα τις πιθανότητες πρόκρισεις των τριών αυτών ελληνικών συλλόγων στις League Phases των διοργανώσεων της UEFA.

Αναλυτικότερα, ο ΟΦΗ βρίσκεται στην πιο προνομιακή θέση, με τον υπερυπολογιστή να του δίνει 89% πιθανότητες να ξεπεράσει το εμπόδιο των Βούλγαρων και να σφραγίσει το εισιτήριο του για την τελική φάση του Europa League.

[Early probabilities after 🟠 UEL PO 1st legs]



Two 🇵🇱 Polish teams are the closest to UEL league stage!



A lot of ties have huge favorites to qualify.



👉 Full analysis of probabilities and scenarios in our Simulator pic.twitter.com/bBclj4Ad2S August 20, 2026

Για τις υπόλοιπες δύο ομάδες τα πράγματα είναι σαφώς πιο δύσκολα. Αρχικά ο Παναθηναϊκός, παρά την ισοπαλία στο ΟΑΚΑ, παραμένει το φαβορί στο ζευγάρι, με ισχνό όμως προβάδισμα, έχοντας 58% πιθανότητες να περάσει τους Τσέχους και να βρίσκεται στη League Phase του Conference.

Για τον ΠΑΟΚ η κατάσταση είναι ακόμη πιο οριακή, με τον δικέφαλο του βορρά να έχει ακριβώς 50% πιθανότητες να προκριθεί επί της Μπραν, κάτι που δείχνει πως ένα θετικό αποτέλεσμα την άλλη εβδομάδα στο Μπέργκεν είναι μονόδρομος.