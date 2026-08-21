Την καριέρα του στην Ινδονησία και την Περσίγια Τζακάρτα θα συνεχίσει ο άλλοτε παίκτης Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη βρήκε στην Ινδονησία ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, καθώς η Περσίγια Τζακάρτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού φορ.

Ο 31χρονος στράικερ αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, όπου μέτρησε 23 συμμετοχές με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά» και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα 10 φορές. Από κοινού, παίκτης και σύλλογος αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους. Να θυμίσουμε πως μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2026 ως ελεύθερος, μετά το πέρασμά του από τον Λεβαδειακό.

Στην Ελλάδα έχει φορέσει επίσης τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πλέον ετοιμάζεται για νέες περιπέτειες εκτός Ευρώπης.



