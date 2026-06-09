Το «αποτύπωμα» του Γιαννούλη στη Bundesliga: Η γκολάρα με την Μπάγερν και ο... εφιάλτης της Λεβερκούζεν

Ο Δημήτρης Γιαννούλης βρίσκεται κοντά στον επαναπατρισμό για χάρη του Ολυμπιακού και το Gazzetta σας θυμίζει δύο χαρακτηριστικές στιγμές του στη Γερμανία.

Και ξαφνικά, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, αναβαθμίζοντας το αριστερό άκρο της άμυνας σε μία συνέχεια των μεταγραφών μετά τους Κώστα Φορτούνη και τον «κλεισμένο» Πάμπλο Μαφέο.

Αν και ο 30χρονος αριστερός μπακ ήταν στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ, οι Πειραιώτες έχουν μπει στην pole position και έχουν πείσει την Άουγκσμπουργκ στο οικονομικό κομμάτι, με αποτέλεσμα η μεταγραφή να έχει πάρει τον σωστό δρόμο προς την ολοκλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας μπακ θα αποχαιρετήσει μετά από δύο χρόνια το γερμανικό πρωτάθλημα.

Έχοντας γεμάτες παρουσίες σε αυτή τη διετία, με συνολικά 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ στον απολογισμό του μέτρησε 10 ασίστ και άλλα 3 γκολ, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στον γερμανικό σύλλογο. Ωστόσο το Gazzetta επέλεξε να ξεχωρίσει δύο χαρακτηριστικές στιγμές.

Η γκολάρα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου

Στην πρώτη του σεζόν στη Bundesliga, ο Δημήτρης Γιαννούλης πήρε ουκ ολίγες συμμετοχές στα πόδια του και μία από αυτές ήταν κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο WWK Arena. Έχοντας τον Λερόι Σανέ ως αντίπαλο του, ο Έλληνας ακραίος μπακ είχε ένα αρκετά καλό βράδυ όμως το αποκορύφωμα ήταν το παρθενικό του γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Ο 30ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση φάουλ, ο διεθνής αμυντικός στόπαρε την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή με το αριστερό και στην κίνηση εκτέλεσε τον Ούρμπιγκ ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα με ένα εντυπωσιακό τέρμα, το οποίο ήταν και υποψήφιο για κορυφαίο της αγωνιστικής.

Εν τέλει, οι Βαυαροί αντέδρασαν, ισοφάρισαν πριν το πρώτο ημίχρονο και ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με το σπουδαίο δίπλο με τελικό σκορ 3-1.

Giannoulis banger vs Bayern last season ☄🇬🇷 pic.twitter.com/8D589IVpYO — FC Augsburg (@FCA_World) August 27, 2025

Ο «εφιάλτης» της Λεβερκούζεν

Η Λεβερκούζεν ήταν η μία ομάδα που άφησε εκτός Champions League τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν καθώς τον απέκλεισε στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Ωστόσο οι «ασπιρίνες» έζησαν έναν ελληνικό... εφιάλτη στη Bundesliga και ο λόγος για τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο υποψήφιος μεταγραφικός στόχος των Πειραιωτών ταλαιπώρησε πάρα πολύ τον γερμανικό σύλλογο αφού στα δύο ματς που τον αντιμετώπισε, εκτός από το γεγονός ότι πανηγύρισε ισάριθμες νίκες, είχε άμεση σχέση στα τρία από τα τέσσερα γκολ που μπήκαν.

A goal and an assist in a 2-0 win over Leverkusen make Giannoulis our POTM! 🌟 pic.twitter.com/aOTAvpyQ8j — FC Augsburg (@FCA_World) December 7, 2025

Αρχικά, στο εντός έδρας ματς, η Άουγκσμπουργκ επικράτησε με 2-0 της Λεβερκούζεν, με τον Έλληνα αμυντικό να ανοίγει το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό του αγώνα με ωραίο πλασέ στην περιοχή έπειτα από μαγική κάθετη του Σλότερμπεκ. Μετά από 22 λεπτά, ο 30χρονος μπακ μετατράπηκε από εκτελεστής σε... σερβιτόρος καθώς με άψογη σέντρα βρήκε τον Κάντ που με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Στο εκτός έδρας παιχνίδι, στη Bayer Arena, οι «ασπιρίνες» προηγήθηκαν με τον Σικ αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα (μετά από 3 λεπτά) από τον Ρίντερ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική ασίστ του Γιαννούλη για να φέρει το ματς στα ίσια. Τελικά η Άουγκσμπουργκ πανηγύρισε τη νίκη με buzzer beater του ίδιου παίκτη στο 90+7' όταν ευστόχησε από τα έντεκα βήματα.