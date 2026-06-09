Ο Ομπερλίν Πινέδα προετοιμάζεται για το Μουντιάλ με το Μεξικό αλλά την ίδια ώρα στη χώρα του γίνεται λόγος για μάχη της Τσίβας με τη Μοντερέι για χάρη του.

Κάθε καλοκαίρι, το όνομα του Ομπερλίν Πινέδα συνδέεται με ομάδες από το Μεξικό αλλά ο παίκτης πάντα παραμένει στην ΑΕΚ και πλέον αποτελεί βασικό γρανάζι της Ένωσης. Το ίδιο συμβαίνει και φέτος.

Σύμφωνα με το «soyfutbol», τόσο η Τσίβας όσο και η Μοντερέι (όπου βρίσκεται ο Ματίας Αλμέιδα) θέλουν να διεκδικήσουν την απόκτηση του διεθνή μεσοεπιθετικού, με το δημοσίευμα να τονίζει ότι εξελίξεις θα υπάρξουν μετά το Μουντιάλ στις ΗΠΑ.

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta σχετικά με την πρόταση επέκτασης της συνεργασίας από την πλευρά της ΑΕΚ προς τον 30χρονο ποδοσφαιριστή καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027 και από τον Γενάρη θα μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει ως ελεύθερος.