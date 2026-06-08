Ο Ρώσος τερματοφύλακας Μαξίμ Μπορίσκο φέρεται ν' αποτελεί επιλογή του Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό.

Μεταγραφικό σενάριο από τη Ρωσία για τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ο Δανός τεχνικός του τριφυλλιού Γιάκομπ Νίστρουπ θα ήθελε τον Ντομινίκ Κοτάρσκι στο τέρμα, αλλά πλέον έχει στρέψει το ενδιαφέρον του και στον Ρώσο τερματοφύλακα της Μπάλτικα Μαξίμ Μπορίσκο.

O 26χρονος (15/2/00) Ρώσος τερματοφύλακας, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Βάνια Καρπόφ, ο Γιάκομπ Νίστρουπ ήθελε στον Παναθηναϊκό τον διεθνή Κροάτη, πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Ντομινίκ Κοτάρσκι, αλλά πλέον ο Μπορίσκο θεωρείται μία πιο προσιτή επιλογή, ενώ ο παίκτης φέρεται να παρακολουθείται κι από την Τράμπζονσπορ.

Ο Μπορίσκο έχει συμβόλαιο έως το 2028 κι έκλεισε τη σεζόν με 23 συμμετοχές, όπου κράτησε το μηδέν σε 14 αγώνες. Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Καρπόφ: «Ο Μπορίσκο θα μπορούσε να μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό έναντι 180 εκατ. ρουβλίων (περίπου 2,1 εκατ. ευρώ).

Ο Νίστρουπ αρχικά ήθελε τον Κοτάρσκι, τον οποίο γνώριζε από την Κοπεγχάγη. Ο προπονητής τερματοφυλάκων τού έδειξε βίντεο με τον Μπορίσκο και αποφάσισαν ότι αποτελεί μια δυνατή επιλογή, αλλά και πιο προσιτή οικονομικά. Η Τράμπζονσπορ επίσης τον παρακολουθεί, όμως ο Μαξίμ προτιμά την Ελλάδα».

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