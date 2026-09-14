Καραπαπάς: «Τι να ειρωνευτείτε εσείς από τον Ολυμπιακό;»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία σειρά από Insta Stories μετά το Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός.

Ο Κώστας Καραπαπάς έκανε πέντε Insta Stories με αφορμή το Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός. Στάθηκε και στην διαιτησία του αγώνα ανεβάζοντας και μία φάση όπου αναφέρει ότι αδικήθηκε ο Παναιτωλικός και μία κάνοντας λόγο με τον τρόπο του για λανθασμένη απόφαση στο πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού.

Ως προς το σύνθημα για τον Μεντιλίμπαρ έγραψε μεταξύ άλλων πώς «τι να ειρωνευτείτε εσείς από τον Ολυμπιακό;» και είχε φωτογραφία από το ΟΑΚΑ όπου στα μάτριξ φαίνεται η απονομή του ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού.