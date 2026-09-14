Ο Βισέντε Ταμπόρδα αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα με τον Παναιτωλικό και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (14/09).

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κέρδισε με 3-0 τον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με μία πληθωρική εμφάνιση, ωστόσο η βραδιά αυτή είχε ένα... μελανό σημείο.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα αποχώρησε τραυματίας λίγα λεπτά μετά το γκολ που σημείωσε, αφού αισθάνθηκε μία ενόχληση και θεωρήθηκε καλύτερο να βγει αλλαγή.

Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί στον προσαγωγό του Αργεντινού και περισσότερα θα γίνουν γνωστά τη Δευτέρα (14/09), αφότου εκείνος υποβληθεί σε μαγνητική προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.