Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Οι εξελίξεις με Τσάπρα και ο Τζόελ Ρόκα για έξω αριστερά»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten για τις περιπτώσεις των Δημήτρη Γιαννούλη, Τριαντάφυλλου Τσάπρα και Τζόελ Ρόκα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να είναι «κινητικοί» σε κάθε μέτωπο. Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten σε δυο περιπτώσεις που είναι στο προσκήνιο, όπως του Δημήτρη Γιαννούλη, του Τριαντάφυλλου Τσάπρα και του Τζόελ Ρόκα.

Αναφορικά με τον διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ οι Ερυθρόλευκοι έχουν «πλασαριστεί» καλά στη διεκδίκηση του και ο έμπειρος ρεπόρτερ εξέφρασε την άποψη του πως η υπόθεση θα πάει καλά, τονίζοντας πως η μεταγραφή θα πάει πάνω από τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ότι αφορά τη θέση ο Κώστας Νικολακόπουλος χαρακτήρισε ιδανικό για τον Ολυμπιακό να παραχωρηθεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Βασικό υπέρ του Γιαννούλη είναι πως είναι Έλληνας και οι Πειραιώτες χρειάζονται γηγενείς ποδοσφαιριστές για την ευρωπαϊκή λίστα. Μια τέτοια περίπτωση είναι και του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, για τον οποίο ο Λεβαδειακός θέλει να κρατήσει μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης, της τάξης του 50%, δεδομένο που χαρακτήρισε ως «κλειδί» για την έκβαση της μεταγραφής.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες υποθέσεις, ο Μαφέο θεωρείται κλεισμένος για τη μεσαία γραμμή, εν αντιθέσει με τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος θα παραμείνει στη Ράγιο, ενώ ο Πόποβιτς είναι φαβορί για παρτενέρ του Τζολάκη. Σε ότι έχει να κάνει τη θέση του δεξιοπόδαρου εξτρέμ στο προσκήνιο βρίσκεται ο 21χρονος Τζόελ Ρόκα της υποβιβασμένης Τζιρόνα.