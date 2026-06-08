Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Νομίζω θα πάει καλά η μεταγραφή του Γιαννούλη στον Ολυμπιακό»
Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει μπει δυναμικά στην υπόθεση της απόκτησης του Δημήτρη Γιαννούλη από την Άουγσμπουργκ παρά την έντονη κινητικότητα του ΠΑΟΚ αλλά και της αγγλική Κόβεντρι.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε για αυτό το θέμα στους Galacticos και τόνισε ότι οι Πειραιώτες έχουν πλασαριστεί πολύ καλά στην υπόθεση του 30χρονου ακραίου μπακ, χωρίς να προκύπτει κάτι από την πλευρά των «ερυθρολεύκων» λεπτομέρειες.
Χαρακτηριστικά είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλά μέχρι αυτή τη στιγμή για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή ενώ η εικόνα που έχει είναι ότι θα πάει καλά η συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, Σταύρος Σουντουλίδης, συμπλήρωσε ότι ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί.
Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η πρόταση του Ολυμπιακού είναι πολλή καλή προς την Άουγκσμπουργκ καθώς είναι στα πέντε εκατ. ευρώ συν μπόνους σύμφωνα με τους Γερμανούς για την απόκτησή του. Τα ίδια χρήματα έδινε η Κόβεντρι αλλά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν ήθελε να επιστρέψει στην Αγγλία και το ξεκαθάρισε στην ομάδα του.
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