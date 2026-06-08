Σερέτης στους Galacticos για όλες τις εξελίξεις γύρω από το τηλεοπτικό τοπίο της Stoiximan Superleague

Οι «Galacticos» ανέλυσαν όλα τα δεδομένα γύρω από τις εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan Superleague.

Με το φλέγον θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan Superleague ασχολήθηκαν στην αρχή της εκπομπής τους οι «Galacticos». Ο παρουσιαστής Γιάννης Τσαούσης μαζί με τους Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη, αλλά και τον Γιάννη Σερέτη συζήτησαν όλες τις λεπτομέρειες γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα αναλύοντας όλες τις πτυχές του.

Αρχικά αναφέρθηκαν στο θέμα της νέας πλατφόρμας, Percapita, η οποία έχει ήδη στο «μπουκέτο» της 10 από τις 14 ομάδες του πρωταθλήματος. Οι μόνες τέσσερις που δεν ανήκουν εκεί είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να απέχουν από το σχήμα αυτό πρώτον για τη διαφορά χρημάτων που υπήρχε μεταξύ του συμβολαίου τους κι εκείνου του Ολυμπιακού ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ και δεύτερον για τη μετοχική σύνθεση αφού μαζί με τους Κυριακού και Βαρδινογιάννη, είναι και ο Μαρινάκης.

Έτσι, θα δημιουργήσουν τη δική τους πλατφόρμα έχοντας στο πλευρό τους σίγουρα και τον Ηρακλή. Τα καλοκαιρινά φιλικά του «τριφυλλιού» θα τα δείξει το ΣΚΑΪ και αργότερα όταν δημιουργηθεί το νέο κανάλι, θα προβάλλει τα επίσημα ματς του.

Έπειτα, είναι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή και γι' αυτό πρέπει να πάρει γρήγορα μια απόφαση για την πλατφόρμα στην οποία θα πάει ενώ η «Ένωση» έχει μεν ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, ωστόσο δεν είναι δεδομένο πως θα πάει στην Percapita.