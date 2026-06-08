Στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου καταλήγει και ο Ηρακλής, αφού υπήρξε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη και η δημιουργία του Iraklis TV είναι προ των πυλών.

Η αποχώρηση του Παναθηναϊκού από την Cosmote TV και η επακόλουθη κίνηση της δημιουργίας μίας νέας πλατφόρμας μετά την απόφαση να μην συνεργαστεί με την Percapita, έφερε στο προσκήνιο έναν νέο πόλο στο κομμάτι των τηλεοπτικών.

Ήδη το «τριφύλλι», που θα δημιουργήσει το PAO TV, έχει γίνει γνωστό πως δεν θα είναι μόνο του στη νέα αυτή προσπάθεια, αφού υπήρξε συμφωνία με τον Ηρακλή, ο οποίος αναμένεται να είναι μέρος του νέου αυτο εγχειρήματος, δημιουργώντας κι αυτός με τη σειρά του το Iraklis TV.

Ο «γηραιός» αποκόμισε ένα ικανοποιητικό οικονομικό όφελος από τη συμφωνία αυτή όντας στην ουσία η μοναδική ομάδα που έμενε χωρίς τηλεοπτική στέγη από κείνες της Stoiximan Superleague.

Οι λόγοι που ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να ξεκινήσει το νέο αυτό εγχείρημα

Το Τριφύλλι αποφάσισε στρατηγικά να μην συζητήσει με την Percapita.

Οι λόγοι είναι προφανείς. Από την στιγμή που οι ''πράσινοι'' έκλεισαν την πόρτα στην εταιρία που αυτή την στιγμή μπορεί να προσφέρει συμβόλαια σε Cosmote και NOVA, αυτομάτως ολοκληρώθηκε και η παρουσία του κλαμπ στο συνδρομητικό κανάλι, με το οποίο πορεύτηκαν μαζί τα τελευταία χρόνια.

Εκτός από την μετοχική σύνθεση της Percapita και το... ασυμβίβαστο της συνεργασίας που θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι υπάρχει, ακόμη ένας παράγοντας έπαιξε τον ρόλο του στην απόφαση αυτή σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Το γεγονός πως το τηλεοπτικό συμβόλαιο του Ολυμπιακού με την Cosmote, ήταν σύμφωνα με τους ανθρώπους των Αθηναίων, ακατανόητα μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό του Παναθηναϊκού. Πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ...

Μάλιστα, αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που πριν την εμφάνιση της Percapita, οι δύο πλευρές έφταναν τελευταία στιγμή σε συμφωνία σε αρκετές περιπτώσεις.