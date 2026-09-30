Ηρακλής για τα 3.000 διαρκείας: «Στα εύκολα και στα δύσκολα, μάζι»

Τα 3.000 διαρκείας ξεπέρασε ο Ηρακλής και εξέδωσε ανακοίνωση για να ευχαριστήσει τους οπαδούς του Γηραιού.

Ο Ηρακλής μετά από εννέα χρόνια απουσίας από τα... σαλόνια του Ελληνικού ποδοσφαίρου, βρέθηκε ξανά τη σεζόν 2026/2027 στη Super League και ο κόσμος του Γηραιού δηλώνει βροντερά «παρών».

Συγκεκριμένα οι οπαδοί των Κυανόλευκων ξεπέρασαν τα 3.000 διαρκείας λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί η διάθεσή τους. Έτσι η διοίκηση του Ηρακλή απόφασισε να πει το δικό της «ευχαριστώ», μέσα από μια ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΜΑΖΙ, ΠΑΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ. 3.008 εισιτήρια διαρκείας. Και πίσω από το καθένα, ένας Ηρακληδέας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που βάλατε ξανά τον ΗΡΑΚΛΗ στην καθημερινότητά σας. Που πήρατε το διαρκείας σας γιατί έτσι μάθαμε σε αυτόν τον Σύλλογο: να είμαστε εκεί.Στα εύκολα και στα δύσκολα. Με απαιτήσεις, με αγωνία, με χαρές και πίκρες. Πάντα ΗΡΑΚΛΗΣ. Αυτή είναι η σχέση του ΗΡΑΚΛΗ με τον κόσμο του. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια για να την περιγράψεις. Η ομάδα και ο κόσμος της είναι ένα.Η συνέχεια του πρωταθλήματος μας θέλει όλους κοντά και ενωμένους. Και επιτέλους, επιστρέφουμε στο σπίτι μας, στο Καυτανζόγλειο. Εκεί όπου ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ο κόσμος του ξανασμίγουν. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες. Και για κάθε Ηρακληδέα που δεν έχει ακόμη πάρει το δικό του, υπάρχει ακόμη χρόνος. Πάρε το διαρκείας σου.Η θέση σου είναι με τον ΗΡΑΚΛΗ».